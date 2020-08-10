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Протести у Білорусі: затримано більше 120 осіб, відкрито кримінальні справи

Під час протестів у день виборів у Білорусі затримано щонайменше 120 осіб.

Про це повідомляє позбавлений реєстрації правозахисний центр Вясна.

У Мінську за попередніми даними на 00.00 10 серпня затримали 61 особу, в регіонах – 79 осіб.

Про кількість постраждалих у правозахисників інформації немає. Не повідомляють цю інформацію також у МВС.

Про те, що постраждалі є, протягом вечора повідомляли очевидці подій.

Слідчий комітет Білорусі заявив, що після вчорашніх подій порушено кримінальні справи. Постраждалими назвали десятки співробітників міліції.

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Протести в Білорусі

Тисячі протестувальників зібралися на вулицях білоруських міст після того, як державний екзит-пол показав перемогу Олександра Лукашенка в недільних виборах із результатом трохи менше 80%. Противники нинішнього президента вважають, що волевиявлення було сфальсифіковано.

У Мінську протестувальники зібралися в центрі міста, де поліція вступила з ними в сутичку, б’ючи деяких людей кийками, а потім використовуючи світлошумові гранати з метою розгону.

Пізніше учасники протесту спробували побудувати барикади зі сміттєвих контейнерів.

За повідомленнями ЗМІ, протести у Білорусі також спалахнули у великих містах Бресті, Гомелі, Гродно і Вітебську.

Джерело: Tyt.by

Фото: Tyt.by

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