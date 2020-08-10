Протести у Мінську: лідери Польщі та Литви засудили розгін мітингувальників

Світ засудив розгін мітингувальків у Мінську, які зібралися з протестами через попередні результати виборів у Білорусі.

Першими з критикою виступили президент Польщі Анджей Дуда, а також лідер Литви Гітанас Науседа.

– Як сусіди Білорусі ми закликаємо владу дотримуватися основних демократичних стандартів, – йдеться у спільній заяві президентів.

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Лідери Польщі та Литви закликали білоруську владу поважати свободу слова громадян країни.

Вибори у Білорусі

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Того ж дня екзит-пол опублікував попередні результати, за якими майже 80% громадян підтримали Олександра Лукашенка.

Головний опонент чинного президента Світлана Тихановська набрала 7% голосів виборців та посіла друге місце.

Через це у Мінську спалахнули протести. Громадяни зібралися у центрі міста, але там їх зустріли співробітники ОМОНу.

Протести закінчилися близько 3.00 10 серпня, після розгону силовики ловили учасників протесту у дворах міста.

Джерело: Polskie Radio

Фото: Tut.by