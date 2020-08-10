Протесты в Беларуси: что происходит в Минске

9 августа состоялись выборы президента Беларуси 2020. По данным экзит-пола с более 79% лидирует действующий президент страны Александр Лукашенко. Светлана Тихановская набрала более 6%.

Недовольны таким результатом, граждане Беларуси вышли на улицы многих городов с протестными лозунгами. Действия протестующих пытаются контролировать наряды ОМОНа, однако во многих случаях это перерастает в столкновение граждан Беларуси с правоохранительными органами.

Жестокие столкновения на данный момент были зафиксированы в Минске, где ОМОН задержал уже десятки людей.















Протесты в Минске: в толпу врезался автозак, силовики стреляют резиновыми пулями / 4 фотографии

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В столице не работает Интернет и заглушена мобильная и стационарная связь. Однако люди группируются и выходят толпами на улицы.

Сейчас пострадавшие есть в Минске. Один из них — фотограф агентства Associated Press. Также сообщается о том, что в толпу с протестующими врезался автозак. Кроме того, силовики используют для подавления протестов слезоточивый газ, световые гранаты, а также резиновые пули.

На проспекте Машерова в Минске протестующие вытащили на дорогу мусорные контейнеры, перекрыв магистраль. Силовики стягивают военную технику из более 20 спецмашин в район Стеллы, в центре Минска.

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Фото: TUT.by