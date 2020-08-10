Протести в Білорусі: що відбувається у Мінську

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі 2020. За даними екзит-полу з понад 79% лідирує чинний президент країни Олександр Лукашенко. Світлана Тихановська набрала більше 6%.

Незадоволені таким результатом, громадяни Білорусі вийшли на вулиці багатьох міст з протестними гаслами. Дії протестувальників намагаються контролювати наряди ОМОНу, однак у багатьох випадках це переростає в зіткнення громадян Білорусі з правоохоронними органами.

Найжорстокіші зіткнення на даний момент були зафіксовані в Мінську, де ОМОН затримав вже десятки людей.















Протести у Мінську: у натовп врізався автозак, силовики стріляють гумовими кулями / 4 фотографии

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У столиці не працює Інтернет і заглушений мобільний і стаціонарний зв’язок. Однак люди групуються і виходять натовпами на вулиці.

Наразі є постраждалі в Мінську. Один з них – фотограф агентства Associated Press. Також повідомляється про те, що в натовп з протестувальниками врізався автозак. Крім того, силовики використовують для придушення протестів сльозогінний газ, світлові гранати, а також гумові кулі.

На проспекті Машерова в Мінську протестувальники витягли на дорогу сміттєві контейнери, перекривши магістраль. Силовики стягують військову техніку з понад 20 спецмашин в район Стели, в центрі Мінська.

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Фото: TUT.by