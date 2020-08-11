Беларусь без интернета: почему в стране третий день проблемы с доступом

Беларусь уже третий день без интернета. Пользователи начали наблюдать значительные проблемы с доступом к мировой паутине.

По состоянию на вторник, 11 августа, не загружаются многие сайты, которые не входять в национальную доменную зону, не работают социальные сети и мессенджеры, есть проблемы с доступом к онлайн-сервисам.

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Местное издание сообщило, что интернет не работает уже несколько дней, а полноценного доступа к сети нет.

9 августа, в день виборов президента, Беларусь осталась без интернета, пользователи начали отмечать проблемы с доступом к сайтам госучреждений, президента, министерств и онлайн-сервисам.

Перестал работать YouTube и один из самых популярных оппозиционных порталов TUT. BY.

10 августа государственный оператор святи Белтелеком заявил, что полноценный доступ к интернету будет восстановлен до конца дня. А проблема возникла из-за большой загрузки.

Сейчас о сроках решения существующей проблеми никто не сообщает.

Протести в Беларуси

9 августа в Республике Беларусь прошли выборы президента, на которых победил Олександр Лукашенко. После оглашения официальных результатов население вышло на улицу, не поверив в легитимность подсчета голосов.

Вторую ночь продолжаются протесты в Беларуси, протестующие выражают свое несогласие с фальсификацией выборов — власти направили туда ОМОН и позволили им стрелять в митингующих.

Вследствии таких действий один человек погиб, десятки травмированы, а часть людей арестовали.

Источник: Инрерфакс-Украина, Onliner, TUT. BY