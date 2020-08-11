Білорусь без інтернету: чому у країні третій день проблеми з доступом

Білорусь уже третій день без інтернету. Користувачі почали спостерігати значні проблеми з доступом до світової павутини.

Станом на вівторок, 11 серпня, не завантажують багато сайтів, що не входять до національної доменної зони, не працюють соціальні мережі та месенджери, є проблеми з доступом до онлайн-сервісів.

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Місцеве видання повідомило, що інтернет не працює вже декілька днів, а повноцінного доступу до мережі немає.

9 серпня, у день виборів президента, Білорусь залишилася без інтернету, користувачі почали відзначати проблеми з доступом до сайтів держустанов, президента, центральних органів виконавчої влади, онлайн-сервісів.

Перестав працювати YouTube та один з найпопулярніших опозиційних порталів TUT. BY.

10 серпня державний оператор зв’язку Белтелеком заявив, що повноцінний доступ до інтернету буде відновлений до кінця дня. А проблема виникла через велике завантаження та кібератаки.

Зараз про терміни вирішення проблеми ніхто не повідомляє.

Протести у Білорусі

9 серпня в Республіці Білорусь пройшли вибори президента, на яких переміг Олександр Лукашенко. Після оголошення офіційних результатів населення вийшло на вулицю, не повіривши у легітимність підрахунку голосів.

Другу ніч тривають протести у Білорусі, протестувальники висловлюють свою незгоду з фальсифікацією виборів – влада направила туди ОМОН і дозволили їм стріляти у мітингувальників.

Внаслідок таких дій одна людина загинула, десятки травмовані, а частину людей заарештували.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Onliner, TUT. BY