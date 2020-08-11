В Беларуси на 11 августа запланирован общенациональный митинг, инициированный участниками акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов.

— Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами бьют женщин, — говорится в сообщении.

Инициаторы забастовки имеют три требования:

Признание Светланы Тихановськой новым президентом Республики Беларусь.

Освобождения всех политических заключенных.

Проведение новых честных выборов.

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Отмечается, что забастовка — законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а уволить всех с работы невозможно.

— Давайте сделаем с похорона диктатуры праздник, — призвали организаторы.

Второй день протестов

Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента.

Тысячи людей вышли на улицы в городах по всей Беларуси, чтобы осудить сфальсифицированное голосование. Это привело к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.

Источник: Nexta