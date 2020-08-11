PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Три требования: в Беларуси запланировали национальную масштабную забастовку

В Беларуси на 11 августа запланирован общенациональный митинг, инициированный участниками акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов.

— Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами бьют женщин, — говорится в сообщении.

Инициаторы забастовки имеют три требования:

  • Признание Светланы Тихановськой новым президентом Республики Беларусь.
  • Освобождения всех политических заключенных.
  • Проведение новых честных выборов.

ЧитайтеПротесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

Отмечается, что забастовка — законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а уволить всех с работы невозможно.

— Давайте сделаем с похорона диктатуры праздник, — призвали организаторы.

Второй день протестов

Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента.

Тысячи людей вышли на улицы в городах по всей Беларуси, чтобы осудить сфальсифицированное голосование. Это привело к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.

Источник: Nexta

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка