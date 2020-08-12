Российский блогер и журналист Юрий Дудь призвал силовиков прекратить массовые репрессии митингующих в Беларуси.

— Я увидел, как вы бьете безоружных людей на улице. Причем не только тех, кто вышел вам противостоять на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке или выгуливает собаку, — отметил Дудь.

Он спросил, где находится оппозиционная кандидатка — сильная и простая женщина исчезла на несколько часов в ЦИК, а затем госмедиа распространили видео, где читая с листа она просит прекратить протест.

— Я не эксперт, но это очень похоже на постановку в обмен на освобождение.

Юрий выразил возмущение относительно задержания и исчезновения журналистов в столице мирной страны.

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— Понимаю, что без силовиков не может существовать ни одно государство, но эта сила не призвана для того, чтобы травмировать своих безоружных земляков. Если вы это делаете по собственной воле, то вы ошибаетесь, а если по приказу руководства, то н *** й нужно посылать такое руководство, — отметил журналист.

Третья ночь протестов

Фальсификация результатов выборов в Беларуси возмутила народ, поэтому белорусы вышли на массовые протесты, требуя справедливости.

В ночь с 11 на 12 августа прошла третья попытка уничтожить авторитаризм в стране, как это было читайте дальше.

Поскольку белорусы решили организовать национальную забастовку в 19.00 и парализовать Минск, то власти пошли от обратного — ограничили работу интернета или же полностью его выключили в отдельных районах.

Количество ОМОНовцев было больше чем обычно, также приехала военная техника, которая протаранила легковые машины протестующих.

Наглость силовиков достигла того уровня, что из салона гражданских автобусов они стреляли в людей. Милиция громила дубинками авто белорусов и била людей у подъездов.

Источник: yurydud