Російський блогер та журналіст Юрій Дудь закликав силовиків припинити масові репресії мітингувальників у Білорусі.

– Я побачив, як ви б’єте беззбройних людей на вулиці. Причому не тільки тих, хто вийшов вам протистояти на площах і вулицях, а й тих, хто просто сидить на лавці чи вигулює собаку, – зазначив Дудь.

Він запитав, де зараз перебуває опозиційна кандидатка – сильна та проста жінка зникла на кілька годин в ЦВК, а потім держмедіа поширили відео, де читаючи з листка, вона просить принити протест.

– Я не експерт, але це дуже схоже на постановку в обмін на звільнення.

Юрій висловив обурення щодо затримання та зникнення журналістів у столиці мирної країни.

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– Розумію, що без силовиків не може існувати жодна держава, але ця сила не покликана для того, аби травмувати своїх беззбройних земляків. Якщо ви це робите за власною волею, то ви помиляєтесь, а якщо за наказом керівництва, то н***й потрібно посилати таке керівництво, – наголосив журналіст.

Третя ніч протестів

Фальсифікація результатів виборів у Білорусі обурила народ, тому білоруси вийшли на масові протести, вимагаючи справедливості.

В ніч з 11 на 12 серпня пройшла третя спроба знищити авторитаризм в країні.

Оскільки білоруси вирішили організувати національний страйк о 19.00 та паралізувати Мінськ, то влада пішла від зворотнього – обмежила роботу інтернету або ж цілком його вимкнула в окремих районах.

Кількість ОМОНівців була більшою ніж зазвичай, також приїхала військова техніка, яка таранила легкові машини протестувальників.

Нахабність силовиків сягла того рівня, що із салону цивільних автобусів вони стріляли у людей. Міліція трощила кийками авто білорусів, била людей біля під’їздів.

Джерело: yurydud