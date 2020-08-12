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Факты / Мир

Прекратите нас бить: 250 девушек в белом и с цветами встали в цепь в Минске

250 белорусских женщин вышли в белом с цветами к Комаровскому рынку в Минске в знак протеста против насильственных действий и чтобы выразить солидарность с пострадавшими мирными демонстрантами.

Протесты в Беларусе: женщины в белом вышли на демонстрацию

— Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчет голосов.

Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны, — сказали они.

Цепь протянулась вдоль Комаровки и дома мебели.

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Третья ночь протестов

Белорусы вышли на массовые протесты, требуя справедливости. В ночь с 11 на 12 августа прошла третья попытка уничтожить авторитаризм в стране.

Количество ОМОНовцев было больше чем обычно, также приехала военная техника, которая протаранила легковые машины протестующих.

Наглость силовиков достигла того уровня, что из салона гражданских автобусов они стреляли в людей. Милиция громила дубинками авто белорусов и била людей у подъездов.

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