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Факти / Світ

Припиніть нас бити: 250 дівчат в білому і з квітами утворили ланцюг в Мінську

250 білоруських жінок вийшли в білому з квітами до Комаровскому ринку в Мінську на знак протесту проти насильницьких дій і щоб висловити солідарність з постраждалими мирними демонстрантами.

Протести у Білорусі: жінки у білому вийшли на демонстрацію

– Припиніть нас бити! Ми хочемо просто почути правильний підрахунок голосів.

Ми прийшли з відкритими руками, без зброї. Так само як і інші мирні протестувальники. Насильство йде тільки з одного боку, – сказали вони.

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Третя ніч протестів

Білоруси вийшли на масові протести, вимагаючи справедливості. В ніч з 11 на 12 серпня пройшла третя спроба знищити авторитаризм в країні.

Кількість ОМОНівців була більшою ніж зазвичай, також приїхала військова техніка, яка таранила легкові машини протестувальників.

Нахабність силовиків сягла того рівня, що із салону цивільних автобусів вони стріляли у людей. Міліція трощила кийками авто білорусів, била людей біля під’їздів.

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