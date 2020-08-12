Протести у Білорусі: жінки у білому вийшли на демонстрацію

250 білоруських жінок вийшли в білому з квітами до Комаровскому ринку в Мінську на знак протесту проти насильницьких дій і щоб висловити солідарність з постраждалими мирними демонстрантами.

– Припиніть нас бити! Ми хочемо просто почути правильний підрахунок голосів. Ми прийшли з відкритими руками, без зброї. Так само як і інші мирні протестувальники. Насильство йде тільки з одного боку, – сказали вони.

Читайте: Дудь висловив підтримку білорусам та закликав міліцію скласти зброю

Третя ніч протестів

Білоруси вийшли на масові протести, вимагаючи справедливості. В ніч з 11 на 12 серпня пройшла третя спроба знищити авторитаризм в країні.

Кількість ОМОНівців була більшою ніж зазвичай, також приїхала військова техніка, яка таранила легкові машини протестувальників.

Нахабність силовиків сягла того рівня, що із салону цивільних автобусів вони стріляли у людей. Міліція трощила кийками авто білорусів, била людей біля під’їздів.