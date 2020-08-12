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Факты / Мир

Репрессированным белорусам собрали $1 млн поддержки

В поддержку репрессированных белорусов, участвовавших в протестах, собрали почти $1 млн.

Сбор средств начала инициатива BY Help несколько недель назад. Планировалась, что деньги пойдут на оплату штрафов митингующих.

Пока же координатор инициативы Алексей Леончик сообщил, что сумма помощи достигла миллиона.

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В ночь с 11 на 12 августа прошла третья попытка уничтожить авторитаризм в стране, как это было читайте дальше.

Поскольку белорусы решили организовать национальную забастовку в 19.00 и парализовать Минск, то власти пошли от обратного — ограничили работу интернета или же полностью его выключили в отдельных районах.

Количество ОМОНовцев было больше чем обычно, также приехала военная техника, которая протаранила легковые машины протестующих.

Наглость силовиков достигла того уровня, что из салона гражданских автобусов они стреляли в людей. Милиция громила дубинками авто белорусов и била людей у подъездов.

Исчтоник: DW

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