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Репресованим білорусам зібрали $1 млн підтримки

На підтримку репресованих білорусів, які брали участь у протестах, зібрали майже $1 млн.

Збір коштів почала ініціатива BY Help декілька тижнів тому. Планувалась, що гроші підуть на оплату штрафів мітингарів.

Наразі ж координатор ініціативи Олексій Леончік повідомив, що сума допомоги сягла мільйона.

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Третя ніч протестів

Фальсифікація результатів виборів у Білорусі обурила народ, тому білоруси вийшли на масові протести, вимагаючи справедливості.

В ніч з 11 на 12 серпня пройшла третя спроба знищити авторитаризм в країні.

Оскільки білоруси вирішили організувати національний страйк о 19.00 та паралізувати Мінськ, то влада пішла від зворотнього – обмежила роботу інтернету або ж цілком його вимкнула в окремих районах.

Кількість ОМОНівців була більшою ніж зазвичай, також приїхала військова техніка, яка таранила легкові машини протестувальників.

Нахабність силовиків сягла того рівня, що із салону цивільних автобусів вони стріляли у людей. Міліція трощила кийками авто білорусів, била людей біля під’їздів.

Джерело: DW

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