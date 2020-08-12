Протести у Білорусі: як пройшла третя ніч мітингів

Фальсифікація результатів виборів у Білорусі обурила народ, тому білоруси вийшли на масові протести, вимагаючи справедливості.

В ніч з 11 на 12 серпня пройшла третя спроба знищити авторитаризм в країні, як це було читайте далі.

Оскільки білоруси вирішили організувати національний страйк о 19.00 та паралізувати Мінськ, то влада пішла від зворотнього – обмежила роботу інтернету або ж цілком його вимкнула в окремих районах.

Згідно з даними COST від Netblocks, один день блокування інтернету у Білорусі коштує $56 401 874.

Кількість ОМОНівців була більшою ніж зазвичай, також приїхала військова техніка, яка таранила легкові машини протестувальників.

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Нахабність силовиків сягла того рівня, що із салону цивільних автобусів вони стріляли у людей. Міліція трощила кийками авто білорусів, била людей біля під’їздів.

У цю ніч ОМОНівці особливу увагу приділили журналістам – їх били, затримували, вилучали записи та техніку.























Трощили машини та розстрілювали людей: третя ніч протестів у Білорусі / 6 фотографий

Коли вони розігнали людей на Пушкінській площі, тоді протести перемістилися на околиці міста — у мікрорайони Кам’яна Гірка, Уруччя, Серебрянка. Тут були жорсткі сутички з ОМОНом.

У Бобруйську затриманих змушували підписувати документ про те, якщо їх затримають ще раз, їм інкримінують організацію заворушень — до 15 років колонії.

Кількість жертв та затриманих уточнюється.

Третій день протестів

Протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента. Тисячі людей вийшли на вулиці у багатьох містах Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.