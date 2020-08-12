В знак протеста в Беларуси военные и силовики запустили флешмоб: они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусорные баки.

Таким жестом они хотят пристыдить товарищей из ОМОН, которые разгоняли протестующих в Минске.

К акции присоединились десятки человек.

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Участники флешмоба записывают видео и делятся ими в сети.

Все они отмечают, что поведение ОМОН в Минске недопустимо.

Протесты в Беларуси

После очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси вспыхнули протесты.

Граждане вышли на улицы, где столкнулись с силовиками ОМОН. Разгон митингующих осуждения главы демократических стран мира, а также лидеры мнений и люди творчества.

В частности, дирижер Владимир Спиваков показательно отказался от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году. По словам скрипача, ему стыдно носить этот отличительный знак.

Источник: NEXTA Live

Фото: TUT.BY