В знак протеста в Беларуси военные и силовики запустили флешмоб: они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусорные баки.
Таким жестом они хотят пристыдить товарищей из ОМОН, которые разгоняли протестующих в Минске.
К акции присоединились десятки человек.
Читайте: Протесты в Беларуси онлайн
Участники флешмоба записывают видео и делятся ими в сети.
Все они отмечают, что поведение ОМОН в Минске недопустимо.
Протесты в Беларуси
После очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси вспыхнули протесты.
Граждане вышли на улицы, где столкнулись с силовиками ОМОН. Разгон митингующих осуждения главы демократических стран мира, а также лидеры мнений и люди творчества.
В частности, дирижер Владимир Спиваков показательно отказался от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году. По словам скрипача, ему стыдно носить этот отличительный знак.
Источник: NEXTA Live
Фото: TUT.BY