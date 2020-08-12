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Факти / Світ

Це ганьба: силовики Білорусі на знак протесту викидають форму до смітників

На знак протесту у Білорусі військові і силовики запустили флешмоб: вони викидають свою форму і відзнаки до сміттєвих баків.

Таким жестом вони хочуть присоромити товаришів з ОМОН, які розганяли мітингувальників у Мінську.

До акції приєдналися десятки людей.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Учасники флешмобу записують відео і діляться ними у мережі.

Усі вони відзначають, що поведінка ОМОН у Мінську є ганебною.

Протести у Білорусі

Після чергової перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі спалахнули протести.

Громадяни вийшли на вулиці, де зіштовхнулися з силовиками ОМОН. Розгін мітингувальників засуди глави демократичних країн світу, а також лідери думок та люди творчості.

Зокрема, диригент Володимир Співаков показово відмовився від ордена Франциска Скорини, який йому вручив президент Білорусі Олександр Лукашенко у 2014 році. За словами скрипаля, йому соромно носити цю відзнаку.

Джерело: NEXTA Live

Фото: TUT.BY

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