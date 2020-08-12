На знак протесту у Білорусі військові і силовики запустили флешмоб: вони викидають свою форму і відзнаки до сміттєвих баків.
Таким жестом вони хочуть присоромити товаришів з ОМОН, які розганяли мітингувальників у Мінську.
До акції приєдналися десятки людей.
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Учасники флешмобу записують відео і діляться ними у мережі.
Усі вони відзначають, що поведінка ОМОН у Мінську є ганебною.
Протести у Білорусі
Після чергової перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі спалахнули протести.
Громадяни вийшли на вулиці, де зіштовхнулися з силовиками ОМОН. Розгін мітингувальників засуди глави демократичних країн світу, а також лідери думок та люди творчості.
Зокрема, диригент Володимир Співаков показово відмовився від ордена Франциска Скорини, який йому вручив президент Білорусі Олександр Лукашенко у 2014 році. За словами скрипаля, йому соромно носити цю відзнаку.
Джерело: NEXTA Live
Фото: TUT.BY