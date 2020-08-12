Скрипач и дирижер Владимир Спиваков из-за разгона протестов в Беларуси отказался от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году.

Спиваков написал открытое письмо Лукашенко.

— Сегодня на вашем “празднике” царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране, — написал скрипач в письме.

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По словам Спивакова, он стыдится носить этот орден, ведь поддерживает граждан Беларуси, которые вышли с протестами.

— Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша “черная” сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили, — добавил Спиваков.

Протесты в Беларуси

После очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах, которые состоялись 9 августа 2020 года, в стране вспыхнули протесты.

Власть отреагировала на волеизъявления народа силой, направив к протестующим ОМОН. Несмотря на это, протесты в Беларуси не утихают.

Лидеры других стран, а также люди творчества стали реагировать на ситуацию в стране. Например, свое отношение к протестам в Беларуси высказал солист группы Ляпис Трубецкой Сергей Михалок.

Источник: Новая газета

Фото: Vladimir Spivakov International Violin Competition