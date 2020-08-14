14 августа часть цехов на Минском тракторном заводе МТЗ в Беларуси остановила производство из-за того, что работники предприятия вышли на акцию протеста.

На завод в пятницу днем приехал премьер-министр Сергей Румас, но к людям не вышел. После этого работники колонной направились на площадь Независимости, где расположен Дом правительства.

Протестующие несут плакаты с надписями: “Не овцы, не быдло, не народец”, “Нас не 20 человек, а 16 тыс.”.







Мы не овцы и не быдло: сотни работников МТЗ идут к Дому правительства в Минске / 2 фотографии

Работники МТЗ требуют остановить жестокие задержания протестующих и провести перевыборы.

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Лукашенко о забастовках

Кроме МТЗ, крупные забастовки в Беларуси происходят на Минском автозаводе (МАЗ), Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) и Белорусском автозаводе (БелАЗ).

Утром 14 августа нынешний президент Александр Лукашенко заявил, что на МАЗе и МТЗ “20 человек решили высказать свое мнение — бросили работу и пошли”.

Фото: Белсат, Радио Свобода