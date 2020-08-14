14 серпня частина цехів на Мінському тракторному заводі МТЗ у Білорусі зупинила виробництво через те, що працівники підприємства вийшли на акцію протесту.

На завод у п’ятницю вдень приїхав прем’єр-міністр Сергій Румас, але до людей не вийшов. Після цього працівники колоною попрямували на площу Незалежності, де розташований Будинок уряду.

Протестувальники несуть плакати з написами: “Не вівці, не бидло, не народець”, “Нас не 20 осіб, а 16 тис.”.







Ми не вівці та не бидло: сотні працівників МТЗ йдуть до Будинку уряду в Мінську / 2 фотографии

Працівники МТЗ вимагають зупинити жорстокі затримання учасників протесту і провести перевибори.



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Лукашенко про страйки

Крім МТЗ, великі страйки в Білорусі відбуваються на Мінському автозаводі (МАЗ), Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ) і Білоруському автозаводі (БелАЗ).

Вранці 14 серпня нинішній президент Олександр Лукашенко заявив, що на МАЗі та МТЗ “20 осіб вирішили висловити свою думку – кинули роботу і пішли”.

Фото: Белсат, Радио Свобода