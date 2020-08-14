Слезы и объятия: в Минске силовики опустили щиты перед протестующими

В Минске силовики на площади Независимости опустили щиты в знак солидарности с манифестантами, которые колонной подошли к Дому правительства.

После этого жеста к правоохранителям бросились девушки и начали их обнимать.

Люди начали аплодировать силовикам и высказывать им слова благодарности.

Дом правительства охраняет не менее 60 силовиков в полной экипировке. Люди кричат “Где наш мэр?”. Они призывают силовиков переходить “на сторону народа”.

Фото: Euroradio