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Факты / Мир

Слезы и объятия: в Минске силовики опустили щиты перед протестующими

В Минске силовики на площади Независимости опустили щиты в знак солидарности с манифестантами, которые колонной подошли к Дому правительства.

После этого жеста к правоохранителям бросились девушки и начали их обнимать.

Люди начали аплодировать силовикам и высказывать им слова благодарности.

Дом правительства охраняет не менее 60 силовиков в полной экипировке. Люди кричат “Где наш мэр?”. Они призывают силовиков переходить “на сторону народа”.

Фото: Euroradio

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