У Мінську силовики на площі Незалежності опустили щити в знак солідарності з маніфестантами, які колоною підійшли до Будинку уряду.

Після цього жесту до правоохоронців кинулися дівчата і почали їх обіймати.















Сльози та обійми: в Мінську силовики опустили щити перед протестувальниками / 4 фотографии

Люди почали аплодувати силовикам і висловлювати їм слова подяки.

Будинок уряду охороняє не менше 60 силовиків у повній екіпіровці. Люди кричать “Де наш мер?”. Вони закликають силовиків переходити “на сторону народу”.

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Страйк працівників МТЗ

14 серпня працівники Мінського тракторного заводу МТЗ оголосили страйк і колоною попрямували на площу Незалежності, де розташований Будинок уряду.

До колони протестуючих дорогою приєднувалися перехожі.

На площі Незалежності колону чекала ще одна група мітингувальників.

Люди вимагають зупинити жорстокі затримання учасників протесту і провести нові вибори президента.

Фото: Euroradio