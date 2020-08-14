В Беларуси к центру Минска выдвинулась военная техника из района базирования на окраине города.

На площади Независимости, где сейчас находится несколько тысяч мирных демонстрантов с белыми лентами и цветами, подгоняют дополнительные силы спецслужбы.

Сначала к зданию, где заседают нижняя палата парламента и совет министров, а также работает ЦИК, пришли две колонны протестующих, всего там по разным оценкам, от 5 до 15 тыс. человек. Одна из колонн — забастовавшие рабочие Минского тракторного завода.

Поначалу у здания не было силовиков, кроме одного милиционера-регулировщика, но к 18.00 из здания вышли около 60 человек в полной амуниции.

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Выстроившись в цепь, они опустили щиты. Протестующие восприняли это как знак солидарности, девушки бросились обнимать силовиков. Но после этого люди в форме мягко оттеснили протестующих дальше от здания.

Сейчас в центр Минска едет техника, использовавшаяся при подавлении протестов в начале недели, в том числе водометы.

Смена власти в Беларуси

После выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.

По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.