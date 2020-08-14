У Білорусі до центру Мінська висунулася військова техніка з району базування на околиці міста.

На площі Незалежності, де зараз перебуває кілька тисяч мирних демонстрантів з білими стрічками та квітами, підганяють додаткові сили спецслужби.

Спершу до будівлі, де засідає нижня палата парламенту і рада міністрів, а також працює ЦВК, прийшли дві колони демонстрантів, всього там за різними оцінками, від 5 до 15 тис. осіб. Одна з колон – це робочі Мінського тракторного заводу.

На початку біля будівлі не було силовиків, крім одного міліціонера-регулювальника, але до 18.00 з будівлі вийшли близько 60 осіб в повній амуніції.

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Вишикувавшись в ланцюг, вони опустили щити. Люди сприйняли це як знак солідарності, дівчата кинулися обіймати силовиків, але після цього люди в формі м’яко відтіснили протестуючих далі від будівлі.

Зараз в центр Мінська їде техніка, що використовувалась під час придушення протестів на початку тижня, зокрема водомети.

Зміна влади в Білорусі

Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.