После выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.

Она также готова к диалогу с действующей властью.

— С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, — говорится в заявлении Тихановской.

По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

— Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти.

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Кроме этого, она призвала международное сообщество выступить в роли посредника в диалоге с Лукашенко.

Выборы в Беларуси

9 августа прошли выборы президента Беларуси, в который победил действующий президент Александр Лукашенко. Однако многие граждане не согласны с такими результатами и считают голосование сфальсифицированным.

Сразу после закрытия участков и оглашения данных экзит-пола началась волна протестов в Беларуси.