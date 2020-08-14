Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что он остается в Беларуси и не собирается уезжать за границу.

Об этом он заявил на совещании по работе строительной отрасли 14 августа.

— Я пока жив и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня четырнадцатое число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — отметил Лукашенко.

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Лукашенко назвал забастовки на белорусских заводах непродуктивными. Они могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Ситуация в Беларуси

Шестой день продолжаются протесты в Беларуси. 14 августа к митингующим присоединились работники крупных заводов страны — МТЗ, Гродно-Азот и Гефест.

Массовые протесты состоялись 10-12 августа, когда на улицы городов вышли люди, которые были не согласны с результатами выборов. Во время протестов задержали более 6,8 тыс. человек.

Источник: БелТА