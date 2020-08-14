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Факти / Світ

Я живий: Лукашенко прокоментував протести та “виїзд” із Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що він залишається у Білорусі і не збирається виїжджати за кордон.

Про це він заявив на нараді по роботі будівельної галузі 14 серпня.

– Я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні ”свядомия” розкручують: президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі, – зазначив Лукашенко.

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Лукашенко назвав страйки на білоруських заводах непродуктивними. Вони можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.

Ситуація у Білорусі

Шостий день тривають протести у Білорусі. 14 серпня до мітингувальників долучились працівники великих заводів країни – МТЗ, Гродно-Азот та Гефест.

Наймасовіші протести відбулись 10-12 серпня, коли на вулиці міст вийшли люди, які були не згідні з результатами виборів. Під час протестів затримали понад 6,8 тис. людей.

ДжерелоБелТА

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