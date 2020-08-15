Нужно звонить Путину: Лукашенко предупредил Россию об “угрозе протестов”

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что под мирными протестами в стране скрывается внешнее вмешательство в происходящее в стране.

По его словам, “агрессия” против Беларуси угрожает также и России.

— Нужно связаться с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным. – Ред.), потому что это уже угроза не только Беларуси, — сказал Лукашенко в субботу.

Президент призвал “защитить” Беларусь, потому что “волна покатится дальше”.

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Протесты в Беларуси

После выборов президента 9 августа лидер оппозиции Светлана Тихановская вывела своих сторонников на улицы, чтобы мирно призвать нынешнего президента Александра Лукашенко признать фальсификацию выборов и уйти с должности.

Во время массовых акций протеста в Беларуси митингующих били, пытали и унижали силовики. Для разгона антиправительственных демонстраций полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

14 августа президент Александр Лукашенко заявил, что “в страну понаехали” наемники, в частности, из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Лукашенко, что вмешательства Украины во внутренние процессы в Беларуси точно не было.

Главы МИД ЕС заявили, что не признают результаты выборов и начинают работу над точечными санкциями против руководства Беларуси.

Со своей стороны президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Фото: Кремль