Президенти Російської Федерації Володимир Путін і Білорусі Олександр Лукашенко обговорили телефоном протести в Білорусі і висловили впевненість, що всі проблеми скоро будуть вирішені.

Про це повідомила прес-служба Кремля.

– Олександр Лукашенко інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів. З обох сторін було висловлено впевненість, що всі виниклі проблеми будуть незабаром врегульовані, – йдеться у повідомленні прес-служби президента РФ.

Також було відзначено, що головним завданням є те, щоб деструктивні сили не скористався цими проблемами, які прагнуть завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн у рамках Союзної держави.

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Окрім того, у Кремлі зазначили, що повернення у Росію 32 бойовиків ПВК Вагнер, раніше затриманих у Білорусі, свідчить про тісну взаємодію профільних відомств з цього питання.

Під час розмови було домовлено про продовження регулярних контактів на різних рівнях і був підтверджений намір на зміцнення союзницьких відносин.

Відзначається, що телефонна розмова відбулася з ініціативи білоруської сторони.

Протести у Білорусі

З 9 червня розпочалися протести у Білорусі після оприлюднення результатів президентських виборів, на яких переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Мітингувальники вже майже тиждень виступають проти білоруської влади та вимагають проведення нових справедливих виборів президента.

Правоохоронні органи розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Одна людина вже загинула.