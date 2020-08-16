В Сомали боевики атаковали отель — более 10 погибших

В Сомали на отель напали боевики, в результате погибли около 10 человек, более 30 пострадали.
Теракт произошел в столице страны – Могадишо. Для того чтобы проникнуть в отель, нападающие взорвали авто, после чего в здании началась перестрелка.
По информации СМИ, боевики захватили верхние этажи отелей, откуда стреляли по прибывшим на место военным.
Читайте: Он собирался жениться: взрыв в Бейруте унес жизнь украинца
Сейчас установлено, что в результате теракта погибли более 10 человек, среди которых и чиновники. Травмы получили министры и другие известные люди.
Военным удалось устранить двух боевиков. Сейчас все еще продолжается перестрелка.
Недавно в порту Бейрута произошел взрыв. Чрезвычайное пришествие случилось на одном из кораблей. В результате взрыва в Бейруте погибли около 200 человек, а несколько тысяч получили ранения.
Сейчас правоохранители Ливана выясняют обстоятельства происшествия.
Фото: Somali Guardian
Источник: Somali Guardian