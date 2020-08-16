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Факти / Світ

У Сомалі бойовики атакували готель – більше 10 загиблих

У Сомалі на готель напали бойовики, в результаті загинули близько 10 людей, більше 30 постраждали.

Теракт стався в столиці країни – Могадішо. Для того щоб проникнути в готель, нападники підірвали авто, після чого в будівлі почалася перестрілка.

За інформацією ЗМІ, бойовики захопили верхні поверхи готелів, звідки стріляли по прибулим на місце військовим.

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Зараз встановлено, що в результаті теракту загинули понад 10 осіб, серед яких і чиновники. Травми отримали міністри і інші відомі люди.

Військовим вдалося усунути двох бойовиків. Зараз все ще триває перестрілка.

Нещодавно у порту Бейрута стався вибух. Надзвичайна подія відбулася на одному з кораблів. У результаті вибуху у Бейруті загинуло близько 200 осіб, а декілька тисяч отримали поранення.

Нині правоохоронці Лівану з’ясовують обставини події.

Фото: Somali Guardian

Джерело: Somali Guardian

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