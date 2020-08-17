Протесты в Беларуси: Тихановская объявит себя президентом

В ближайшее время оппозиционный кандидат Светлана Тихановская объявит себя президентом Беларуси.
По словам ее пресс-секретаря, идет подготовка к передаче власти.
Соратники Тихановской убеждены, что найдут поддержку среди лидеров европейских стран, многие из которых уже раскритиковали действия Александра Лукашенко.
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Его президентство в штабе Тихановской назвали 26 годами кошмара.
По окончательным данным ЦИК Беларуси, на выборах за Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей, а за Лукашенко — 80,1%.
Не дожидаясь первых результатов 9 августа, протесты в Беларуси быстро распространились во всех крупных городах, однако главным центром стал Минск.
Сначала протестующие требовали честного пересчета голосов, а впоследствии — повторного проведения выборов.
Ежедневно мирные протесты разгоняют силовики белорусского ОМОНа.
Источник: RP