В Беларуси во время разгона акций протеста против Александра Лукашенко погиб ранее судимый 34-летний Александр Тарайковський.
По информации МВД, он пытался бросить взрывное устройство у правоохранителей, однако он взорвался у него в руке
Однако также есть версия, что взорвалась светло-шумовая граната, в результате чего он погиб.
Читайте: Протесты в Беларуси онлайн
По словам жены погибшего, он не мог ничего сделать, потому что у него не было с собой взрывчатки.
Также она отметила, что Тарайковський был ранее судим. Он попал в тюрьму из-за того, что вступился за свою мать, когда ее избил сосед.
В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.
Люди уже пятый день протестуют в разных городах страны, требуя честного пересчета голосов. Однако Лукашенко решил задействовать против них силовиков.