В Беларуси во время разгона акций протеста против Александра Лукашенко погиб ранее судимый 34-летний Александр Тарайковський.

По информации МВД, он пытался бросить взрывное устройство у правоохранителей, однако он взорвался у него в руке

Однако также есть версия, что взорвалась светло-шумовая граната, в результате чего он погиб.

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По словам жены погибшего, он не мог ничего сделать, потому что у него не было с собой взрывчатки.

Также она отметила, что Тарайковський был ранее судим. Он попал в тюрьму из-за того, что вступился за свою мать, когда ее избил сосед.

Протесты в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди уже пятый день протестуют в разных городах страны, требуя честного пересчета голосов. Однако Лукашенко решил задействовать против них силовиков.