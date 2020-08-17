Протести в Білорусі: Тихановська оголосить себе президентом

Найближчим часом опозиційний кандидат Світлана Тихановська оголосить себе президентом Білорусі.

За словами її прес-секретаря, триває підготовка до передачі влади.

Соратники Тихановської переконані, що знайдуть підтримку серед лідерів європейських країн, чимало з яких вже розкритикували дії Олександра Лукашенка.

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Його президентство у штабі Тихановської назвали 26 роками кошмару.

За остаточними даними ЦВК Білорусі, на виборах за Світлану Тихановську проголосували 10,1% виборців, а за Лукашенка – 80,1%.

Не чекаючи перших результатів 9 серпня, протести у Білорусі швидко поширилися в усіх великих містах, однак головним осередком став Мінськ.

Спочатку протестувальники вимагали чесного перерахунку голосів, а згодом – повторного проведення виборів.

Щоденно мирні протести розганяють силовики білоруського ОМОНу.

Джерело: RP