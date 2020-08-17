Главный соперник нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.
Об этом оппозиционерка заявила в своем новом видеообращении, размещенном на YouTube.
— Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм, — сказала Тихановская.
Соперница Лукашенко также призвала правоохранителей перейти на “сторону народа”.
— Задайте себе вопрос, кому выгодно наше противостояние, и кто извлекает для себя самую большую пользу. Мы едины. Мы всегда примем вас, — сказала Тихановская.
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Выезд Тихановской в Литву
Протесты в Беларуси, на которые с 9 августа ежедневно выходят тысячи беларусов, начала 37-летняя Тихановская, которая призвала людей мирно протестовать против результатов выборов президента.
10 августа в сопровождении адвоката Тихановская пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов, а после ее местонахождение не могли установить несколько часов.
На следующий день стало известно, что оппозиционерка выехала в Литву ради собственной безопасности.
Было распространено видео, в котором Тихановская читает по бумажке призыв к демонстрантам отказаться от протестов. Такое поведение кандидата в президенты Беларуси вызвало сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.
Фото: TUT.by