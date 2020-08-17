Головний суперник нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що готова стати національним лідером.

Про це опозиціонерка заявила у своєму новому відеозверненні, розміщеному на YouTube.

– Я готова взяти на себе відповідальність і виступити національним лідером для того, щоб країна заспокоїлася і увійшла у нормальний ритм, – сказала Тихановська.

Суперниця Лукашенка також закликала правоохоронців перейти на “сторону народу”.

– Поставте собі запитання, кому вигідно наше протистояння, і хто отримує для себе найбільшу користь. Ми єдині. Ми завжди приймемо вас, – сказала Тихановська.

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Виїзд Тихановської до Литви

Протести в Білорусі, на які з 9 серпня щодня виходять тисячі білорусів, розпочала 37-річна Тихановська, яка закликала людей мирно протестувати проти результатів виборів президента.

10 серпня у супроводі адвоката Тихановська прийшла до ЦВК зі скаргою на проведення виборів, а після її місцезнаходження не могли встановити кілька годин.

Наступного дня стало відомо, що опозиціонерка виїхала до Литви заради власної безпеки.

Було поширено відео, в якому Тихановська читає з папірця заклик до демонстрантів відмовитися від протестів. Така поведінка кандидата в президенти Білорусі викликала сумніви в тому, що це звернення було зроблено добровільно.

Фото: TUT.by