Словения изменила правила въезда для украинцев

Правительство Словении утвердило новые правила пересечения границы страны для украинцев.

Начиная с 21 августа, Украина попала в красный список стран по распространению коронавируса. Поэтому, согласно новому постановлению О принятии и реализации мер безопасности по предотвращению распространения инфекционного заболевания Covid-19, украинцы будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Читайте: Норвегия ввела 10-дневный карантин для иностранцев — список стран

— 14-дневный карантин установлен для всех, кто въезжает в Словению и имеет постоянное или временное проживание в странах, входящих в красный список, а также для тех, кто прибывает из этих стран, несмотря на их гражданство, — говорится в сообщении правительства.

Сейчас в красном списке Словении указано 74 страны, среди которых Украина и Хорватия. К зеленому вошли Италия и Австрия.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 августа в Украине зафиксировано 100 643 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили 2 106 человек с Covid-19.

Наибольшее количество больных во Львовской области — 12 793, Киеве — 11 328, Черновицкой области — 8 505, Ровенской — 8 238.

Источник: Правительство Республики Словения