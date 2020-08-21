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Словенія змінила правила в’їзду для українців

Уряд Словенії затвердив нові правила перетину кордону країни для українців.

Починаючи з 21 серпня, Україна потрапила до червоного списку країн з розповсюдження коронавірусу. Через це, згідно з новою постановою Про ухвалення та реалізацію заходів безпеки щодо запобігання поширенню інфекційного захворювання Covid-19, українці проходитимуть обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

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 – 14-денний карантин встановлений для усіх, хто в’їжджає до Словенії та має постійне або тимчасове проживання у країнах, які входять до червоного списку, а також для тих, хто прибуває з цих країн, не зважаючи на їхнє громадянство, – йдеться у повідомленні уряду.

Наразі у червоному списку Словенії зазначено 74 країни, серед яких Україна та Хорватія. До зеленого увійшли Італія та Австрія.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 серпня в Україні зафіксовано 100 643 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 2 106 осіб з Covid-19.

Найбільша кількість хворих у Львівській області – 12 793, Києві – 11 328Чернівецькій області – 8 505, Рівненській – 8 238.

Джерело: Уряд Республіки Словенія 

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