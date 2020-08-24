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Тепер офіційно: республіканці висунули Трампа кандидатом у президенти США

Учасники з’їзду Республіканської партії США офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом на президентських виборах у 2020 році.

З’їзд проходив у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна, США).

Трамп отримав на з’їзді партії 1 377 голосів вибірників при необхідних 1 276.

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Президент США заручився підтримкою республіканських делегатів з усіх штатів.

Раніше в понеділок делегати підтримали Майка Пенса як кандидата у віце-президенти США.

Суперником Дональда Трампа на виборах від Демократичної партії буде екс-віце-президент США Джо Байден.

Вибори у США 2020

У США у самому розпалі передвиборна гонка. У ній бере участь чинний президент США Дональд Трамп. Його головним опонентом є демократ Джо Байден.

Ситуацію з виборами ускладнює пандемія коронавірусу, через що Трамп запропонував перенести вибори.

Пізніше він публічно відмовився від цієї ідеї.

Фото: Dreamstime

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