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Факты / Украина

Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

Среди соседних стран, Молдова (128,4 на 100 тыс.) и Румыния (87,9 на 100 тыс.) вошли в красную зону, а остальные – в зеленую.

Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.

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В то же время в красной зоне остаются США, Испания, Румыния, Монако и Албания.

Украина, по обновленной информации, попала в зеленую зону.

Всего в перечне значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
  • Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ
Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19 / 8 фотографий

Страны, после которых не требуется самоизоляция

По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.

Это правило действует только для стран красной зоны.

Источник: Минздрав

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