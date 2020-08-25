Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

Среди соседних стран, Молдова (128,4 на 100 тыс.) и Румыния (87,9 на 100 тыс.) вошли в красную зону, а остальные – в зеленую.

Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.

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В то же время в красной зоне остаются США, Испания, Румыния, Монако и Албания.

Украина, по обновленной информации, попала в зеленую зону.

Всего в перечне значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.































Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19 / 8 фотографий

Страны, после которых не требуется самоизоляция

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.

Это правило действует только для стран красной зоны.