Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.
Среди соседних стран, Молдова (128,4 на 100 тыс.) и Румыния (87,9 на 100 тыс.) вошли в красную зону, а остальные – в зеленую.
Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.
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В то же время в красной зоне остаются США, Испания, Румыния, Монако и Албания.
Украина, по обновленной информации, попала в зеленую зону.
Всего в перечне значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
Страны, после которых не требуется самоизоляция
Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.
По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.
Это правило действует только для стран красной зоны.