Польща закриває авіасполучення з 43 країнами світу – список

У Польщі з 26 серпня заборонені міжнародні пасажирські рейси з 43 країн світу.

До цього переліку Україна не потрапила. Всі цивільні літаки з пасажирами, крім рейсів, які виконаються з дозволу уряду Польщі або в інтересах збройних сил країни, з цих 43 країн будуть заборонені.

Обмеження діятимуть до 1 вересня.

Читайте: Кабмін запровадив чотири зони епідемічної небезпеки – що обмежать і де

Польоти в Польщу заборонені з таких країн:

Боснія і Герцеговина

Китай

Чорногорія

Сан-Томе і Прінсіпі

Росія

Бразилія

Саудівська Аравія

Бахрейн

Есватіні

Мексика

Ізраїль

Катар

Кувейт

Аргентина

Вірменія

Чилі

Домініканська республіка

Еквадор

Габон

Гватемала

Гондурас

Ірак

Казахстан

Киргизстан

Колумбія

Косово

Коста-Ріка

Північна Македонія

Мальдіви

Молдова

Панама

Перу

ПАР

Сальвадор

Сербія

Сінгапур

Суринам

Кабо-Верде

США

Оман

Люксембург

Болівія

Багами

Водночас МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Серед сусідніх країн, Молдова та Румунія увійшли в червону зону, а інші – в зелену. Також серед країн червоної зони – Бельгія, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль, Індія.

Джерело: МЗС Польщі