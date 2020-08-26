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Польща закриває авіасполучення з 43 країнами світу – список

У Польщі з 26 серпня заборонені міжнародні пасажирські рейси з 43 країн світу.

До цього переліку Україна не потрапила. Всі цивільні літаки з пасажирами, крім рейсів, які виконаються з дозволу уряду Польщі або в інтересах збройних сил країни, з цих 43 країн будуть заборонені.

Обмеження діятимуть до 1 вересня.

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Польоти в Польщу заборонені з таких країн:

  • Боснія і Герцеговина
  • Китай
  • Чорногорія
  • Сан-Томе і Прінсіпі
  • Росія
  • Бразилія
  • Саудівська Аравія
  • Бахрейн
  • Есватіні
  • Мексика
  • Ізраїль
  • Катар
  • Кувейт
  • Аргентина
  • Вірменія
  • Чилі
  • Домініканська республіка
  • Еквадор
  • Габон
  • Гватемала
  • Гондурас
  • Ірак
  • Казахстан
  • Киргизстан
  • Колумбія
  • Косово
  • Коста-Ріка
  • Північна Македонія
  • Мальдіви
  • Молдова
  • Панама
  • Перу
  • ПАР
  • Сальвадор
  • Сербія
  • Сінгапур
  • Суринам
  • Кабо-Верде
  • США
  • Оман
  • Люксембург
  • Болівія
  • Багами

Водночас МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Серед сусідніх країн, Молдова та Румунія увійшли в червону зону, а інші – в зелену. Також серед країн червоної зони – Бельгія, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль, Індія.

Джерело: МЗС Польщі

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