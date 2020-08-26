Польща закриває авіасполучення з 43 країнами світу – список

У Польщі з 26 серпня заборонені міжнародні пасажирські рейси з 43 країн світу.
До цього переліку Україна не потрапила. Всі цивільні літаки з пасажирами, крім рейсів, які виконаються з дозволу уряду Польщі або в інтересах збройних сил країни, з цих 43 країн будуть заборонені.
Обмеження діятимуть до 1 вересня.
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Польоти в Польщу заборонені з таких країн:
- Боснія і Герцеговина
- Китай
- Чорногорія
- Сан-Томе і Прінсіпі
- Росія
- Бразилія
- Саудівська Аравія
- Бахрейн
- Есватіні
- Мексика
- Ізраїль
- Катар
- Кувейт
- Аргентина
- Вірменія
- Чилі
- Домініканська республіка
- Еквадор
- Габон
- Гватемала
- Гондурас
- Ірак
- Казахстан
- Киргизстан
- Колумбія
- Косово
- Коста-Ріка
- Північна Македонія
- Мальдіви
- Молдова
- Панама
- Перу
- ПАР
- Сальвадор
- Сербія
- Сінгапур
- Суринам
- Кабо-Верде
- США
- Оман
- Люксембург
- Болівія
- Багами
Водночас МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.
Серед сусідніх країн, Молдова та Румунія увійшли в червону зону, а інші – в зелену. Також серед країн червоної зони – Бельгія, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль, Індія.
Джерело: МЗС Польщі