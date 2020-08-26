Выборы в США: Байден пообещал Украине дать летальное оружие

В случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, Украине могут предоставить летальное оружие.

Об этом говорится в поздравительной речи Байдена по случаю Дня независимости Украины.

По словам кандидата в президенты, Россия должна закончить агрессию и оккупацию Украины.

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Также Байден приветствует отвагу и преданность Украины.

— Администрация Байдена — Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение — одновременно призывая Украины проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха, — говорится в заявлении Байдена.

В то же время 24 августа участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом на президентских выборах в 2020 году.

Съезд проходил в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Трамп получил на съезде партии 1377 голосов выборщиков при необходимых 1276.