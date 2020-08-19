Джо Байдена официально назначили кандидатом в президенты от Демократической партии на съезде партии, и ему помогли преодолеть черту благодаря ярким отзывам старших государственных деятелей.

Байдена поддержали два бывших президента США-демократов, Билл Клинтон и Джимми Картер, и бывший госсекретарь Колин Пауэлл, республиканец.

Клинтон сказал, что президент Дональд Трамп внес в Овальный кабинет хаос.

В опросах общественного мнения перед ноябрьскими выборами Трамп уступает Байдену.

После обращений бывшей первой леди Мишель Обамы и сенатора Берни Сандерса в понедельник, выступления во вторник были направлены на то, чтобы показать избирателям, как Демократическая партия лучше всего подходит для решения проблем дома и за рубежом.

Читайте: Мишель Обама публично поддержала Байдена

Это третье предложение Байдена в Белом доме — его коронация в качестве кандидата от Демократической партии представляет собой значительный поворотный момент, учитывая, что его кампания оказалась на грани краха в феврале.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Основными конкурентами считают демократа Джо Байдена и действующего президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.