Вибори в США: Байден пообіцяв Україні дати летальну зброю

У разі, якщо на президентських виборах в США переможе Джо Байден, Україні можуть надати летальну зброю.

Про це йдеться у вітальній промові Байдена з нагоди Дня незалежності України.

За словами кандидата в президенти, Росія повинна закінчити агресію і окупацію України.

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Також Байден вітає відвагу і відданість України.

– Адміністрація Байдена – Харріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі летальне озброєння – одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху, – йдеться в заяві Байдена.

Водночас 24 серпня учасники з’їзду Республіканської партії США офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом на президентських виборах у 2020 році.

З’їзд проходив у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна, США). Трамп отримав на з’їзді партії 1 377 голосів вибірників за необхідних 1 276.