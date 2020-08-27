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Факты / Мир

Польша упрощает процедуру выдачи виз белорусам

Польша приняла решение о восстановлении стандартной работы польских консульств в Беларуси и ввела упрощенную процедуру при выдаче виз белорусам.

Об этом сообщил в четверг глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и добавил, что в Польшу уже прибыли три гражданина Беларуси, которые пострадали во время протестов.

— Три человека, пострадавшие в результате репрессий со стороны белорусских силовиков, прибыли в Польшу в среду и будут помещены в варшавскую больницу, — сообщил Дворчик.

Он также уточнил, что ранее визы выдавались только тем беларусам, которые хотели приехать в Польшу с профессиональными и гуманитарными целями.

— Не только консульства будут нормально работать с завтрашнего дня, они также будут выдавать визы всем белорусам в упрощенном порядке, — сказал Дворчик.

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Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются в Минске и других городах страны после президентских выборов 9 августа, победителем которых был признан действующий лидер Александр Лукашенко.

19 августа Совет Европы единогласно осудил ход выборов в Беларуси. Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания, Совет считает, что выборы нельзя считать свободными и демократичными, и их следует провести заново.

Источник: gazetaprawna

Фото: Dreamstime

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