Протесты в Беларуси: чем закончатся протесты после смены риторики Лукашенко

В боксе есть понятие клинча – это двухсторонний захват рук или туловища, когда атакующие действия не ведутся, а боксеры получают время для отдыха. Нынешняя ситуация в Беларуси напоминает как раз клинч. Масштаб акций оппозиции не уменьшается, но и не приводит к краху режима.

26 лет – это не срок, думает Александр Лукашенко, и добровольно никуда уходить не хочет, — 26 – тебе не срок, возьми пожизненное, — отвечают белорусы с плакатов на митингах. Как можно выйти из такого клинча?

Смена тактики

Беспрецедентную в истории Беларуси уличную активность Лукашенко изначально планировал подавлять жесткой силой. Но быстро сдал назад, понимая, что жестокость ведет только к большей эскалации и недовольству. Устами подчиненных, не самого Лукашенко, власть откатила силовой сценарий, прекратив массовые аресты и избиения. Теперь официальная реакция на протесты представляет собой симбиоз нескольких тактик: игнорирования масштабов акций и попытки их приуменьшения, точечное преследование организаторов и театрализованные представления с участием самого Батьки.

Опаснее всего для режима оказались забастовки на государственных предприятиях, доля которых в экономике страны достигает 70%. Поэтому именно лидеров профсоюзов и стачкомов силовики пытаются упрятать за решетку, в первую очередь.

Несмотря на успех на улице, с формированием единого политического центра у протестующих все еще большие проблемы. Светлана Тихановская – оппонент Лукашенко на выборах – находится в Литве и оттуда шлет белорусам видеообращения. Внутри страны, по ее предложению, создан Координационный совет по передаче власти. Но Лукашенко его признавать отказывается, нельзя его считать и выразителем интересов всех участников протестных акций.

— Координационный совет вряд ли сможет в ближайшее время стать организующей силой протестного движения, поскольку состоит в основной массе из представителей старой оппозиции, никем не был избран и имеет очень большой потенциал для внутренних конфликтов, — полагает белорусский политолог Денис Мельянцов.

По кремлевской методичке

Новая риторика Лукашенко идеально укладывается в традиционные кремлевские способы противодействия демократическим протестам. Интересно, что перешел на нее Батька как раз после ряда телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

Во время президентской кампании Лукашенко позволял себе антироссийские высказывания, пытаясь имитировать собственную независимость. Он даже винил Россию во вмешательстве в выборы.

— На деньги российских олигархов к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси, — проповедовал Батька.

Теперь же все наоборот – Россия снова беспрекословный авторитет, а в протестах и всех невзгодах виноват он – Запад. Страшный Запад, по словам Лукашенко, финансирует и организовывает протесты, чтобы создать санитарный кордон на границе с Россией и втягивает Беларусь в эту игру. Лукашенко уже договорился до того, что протесты организовали США, а Россия, если что поможет войсками.

Оппозицию же Батька теперь наоборот клеймит в антироссийскости. Дошло до того, что Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности анализировал якобы программу оппозиции, которая, по его словам, предлагает запретить русский язык в стране, отказаться от союзных договоров с Москвой и закрыть границу. Вот только такой программы белорусской оппозиции просто не существует.

На уличную активность Лукашенко решил отвечать собственными митингами. Тут без совета кремлевских пиарщиков тоже явно не обошлось. В Украине для Януковича они собирали антимайданы. В Беларуси на митинги Батьки также свозят людей со всей страны, но вот только они все равно оказываются в десятки раз малочисленнее протестных акций.

Задача таких шоу – мобилизовать электорат Лукашенко, противопоставить его протестующим, продемонстрировать смелого и сильного президента. И Батька активно рассказывает, что разберется с одурманенной молодежью, даст спокойно работать селянам, ну и так далее в подобном духе.

Линию раскола работающие – бездельники активно пытались эксплуатировать и советники Виктора Януковича и в Украине. Также в Беларуси, как и в нашей стране, попытались разделить протестующих и сторонников Лукашенко символами. На протестах используют бело-красный национальный флаг Беларуси. На акциях Батьки – официальный, государственный красно-зеленый стяг, доставшийся стране от Белорусской ССР. Красно-белый флаг даже попробовали назвать фашистским. Также было и с красно-черными украинскими национальными стягами. Но тут снова вышла промашка – протестующие взяли в руки и красно-белые и зелено-красные флаги, показывая, что так страну не разделить.

Кстати, про фашизм. Во время последних масштабных акций в Минске силовики зачем-то защищали памятники Великой отечественной войны от нападений колючей проволокой и грозились даже применить оружие для их спасения. Хотя за все время протестов в Беларуси вообще никакие памятники участников акций, в принципе, не интересовали. То есть, все как и в Украине — нет фашизма, тогда мы его сами придумаем.

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Собственно, ни сам Лукашенко, ни Россия особо и не скрывают помощь режиму. На белорусское государственное телевидение открыто завезли пропагандистов из РФ для правильного формирования картинки. Батька в этом признался лично. А РПЦ даже заменило главу Белорусской православной церкви. Все потому что ее предыдущий глава митрополит Павел после того, как увидел разгон ОМОНом протестующих, призвал Лукашенко остановить насилие, не подстрекать милицию и извинился за то, что поздравил Батьку с “победой на выборах”. Одним словом, неправильный оказался митрополит, как и местные журналисты госканалов, которые начали поддерживать забастовки.

Становится обузой

Но с ролью мужественного защитника страны от “западной чумы” Лукашенко явно переборщил. На фоне полумиллионных протестных акций, 23 августа, его пресс-служба показала видео Батьки, облетающего на вертолете Минск и рассматривающего протесты.

— Как крысы разбежались, — говорит Лукашенко, смотря не на тот проспект, на котором проходил протестный марш.

Потом он выходит из вертолета, в руке у него автомат, правда, почему-то без магазина с патронами, рядом 15-летний сын Коля в полном военном обмундировании, и в таком виде Лукашенко осматривает президентский дворец со всех сторон оцепленный силовиками.

— Неужели они действительно думают, что все эти сцены убеждают зрителя, будто на экране предстает победитель. Скорее, наоборот. По городу ходит мирная двухсоттысячная толпа, а в мастерски имитирующих документалистику постановочных кадрах предстает озлобленный и испуганный старик, – недоумевает белорусский политолог Александр Федута.

С такими видео Лукашенко окончательно превращается в посмешище. Бегать с автоматом без патронов за спиной у солдат, при абсолютно мирной акции протеста – сценарист, если он и был, явно перестарался. Лукашенко в своих речах не перестает убеждать, что страна в опасности, на нее напали, но защищать ее от собственных же граждан захочет, похоже, только сам Лукашенко и то без патронов.

На самом деле в опасности не страна, а режим Лукашенко. Он трещит по швам, и даже главный гарант его сохранения – Россия, после таких перформансов Батьки может задуматься, а нужен ли ей этот треш. Особенно учитывая то, что антироссийской риторики или сил в Беларуси в принципе нет.

— Лукашенко всеми силами и средствами доказывает свою полную неадекватность, психическое расстройство не только белорусам, но и Москве. Думаю, в Кремле, рано или поздно, придут к заключению относительно необходимости убрать обезумевшего старика. Ведь молчаливое одобрение и поддержка режиму Лукашенко, всем этим кровавым действам белорусской власти, укрепляют не только антирежимные настроения, но и антироссийские, — отмечает белорусский политолог Павел Усов.

А зачем Москве, и так с массой своих проблем на Западе, ассоциироваться с еще одним кровавым режимом? Таким же вопросом задаются и близкие к Кремлю эксперты.

— Учитывая высокие издержки для России поддержания существования нелегитимного и уже нестабильного режима в рамках Союзного государства, самым выгодным сценарием для Кремля является активное вмешательство с целью того, чтобы Лукашенко как можно быстрее ушел в отставку. Дальше — стать гарантом мирной передачи власти временному правительству (с участием приемлемых для России фигур) и проведения новых президентских выборов, — пишет Олег Игнатов, эксперт российского Центра политической конъктуры близкого к администрации президента РФ.

Вот только сменить Лукашенко — это показать россиянам, что протест может побеждать. А это для Путина уже совсем не вариант. У него есть свой 21-летний срок во власти, который он ни при каких обстоятельствах не хочет променять на тюремный.

Валерий Литонинский