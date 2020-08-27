Польща спрощує процедуру видачі віз білорусам

Польща ухвалила рішення про відновлення стандартної роботи польських консульств у Білорусі і ввела спрощену процедуру під час видачі віз білорусам.

Про це повідомив у четвер глава канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчік і додав, що до Польщі вже прибули троє громадянин Білорусі, які постраждали під час протестів.

– Три людини, які постраждали внаслідок репресій з боку білоруських силовиків, прибули до Польщі в середу і будуть поміщені до варшавської лікарні, – повідомив Дворчік.

Він також уточнив, що раніше візи видавалися тільки тим білорусам, які хотіли приїхати у Польщу з професійними і гуманітарними цілями.

– Не тільки консульства будуть нормально працювати з завтрашнього дня, вони також видаватимуть візи усім білорусам у спрощеному порядку, – сказав Дворчік.

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Протести у Білорусі

Протести у Білорусі тривають у Мінську та інших містах країни після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких було визнано чинного лідера Олександра Лукашенка.

19 серпня Рада Європи одностайно засудила хід виборів у Білорусі. Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після засідання, Рада вважає, що вибори не можна вважати вільними і демократичними, і їх слід провести ще раз.

Джерело: gazetaprawna