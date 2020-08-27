Польща спрощує процедуру видачі віз білорусам

Польща ухвалила рішення про відновлення стандартної роботи польських консульств у Білорусі і ввела спрощену процедуру під час видачі віз білорусам.
Про це повідомив у четвер глава канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчік і додав, що до Польщі вже прибули троє громадянин Білорусі, які постраждали під час протестів.
– Три людини, які постраждали внаслідок репресій з боку білоруських силовиків, прибули до Польщі в середу і будуть поміщені до варшавської лікарні, – повідомив Дворчік.
Він також уточнив, що раніше візи видавалися тільки тим білорусам, які хотіли приїхати у Польщу з професійними і гуманітарними цілями.
– Не тільки консульства будуть нормально працювати з завтрашнього дня, вони також видаватимуть візи усім білорусам у спрощеному порядку, – сказав Дворчік.
Читайте: Від силових розгонів до перформансів. Чим закінчаться протести у Білорусі
Протести у Білорусі
Протести у Білорусі тривають у Мінську та інших містах країни після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких було визнано чинного лідера Олександра Лукашенка.
19 серпня Рада Європи одностайно засудила хід виборів у Білорусі. Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після засідання, Рада вважає, що вибори не можна вважати вільними і демократичними, і їх слід провести ще раз.
Джерело: gazetaprawna