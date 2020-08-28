Влада Фінляндії заборонили українським заробітчанам в’їжджати до країни.

Україна потрапила до списку країн зі складною епідситуацією, через що громадянам обмежили в’їзд, нові правила стосуються й збирачів лісових ягід.

Рішення ухвалили 27 серпня, обмеження розпочнуть діяти з 28 числа до 18 вересня.

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Водночас Фінляндія дозволила перетинати кордон збирачам з Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї.

Українські заробітчани у Фінляндії

Через пандемію коронавірусу і закриття кордонів багато українських заробітчан не змогли виїхати на сезонну роботу за кордон.

Збитки отримали не лише громадяни України, які не змогли підзаробити, а й економіка деяких країн ЄС.

Їхні підприємства залишилися без працівників, через що вони самостійно організовували доправлення людей. Зокрема, у квітні Фінляндія вислала спецрейс за заробітчанами з України.

Джерело: Держрада Фінляндії