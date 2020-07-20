При попытке эвакуации тела погибшего под Зайцевым лейтенанта Дмитрия Красногрудя, боевики напали на украинскую группу, которая была в белых касках и повязках. И это несмотря на гарантии тишины, предоставленные ОБСЕ.

На месте погиб медик Николай Ильин, еще один сержант-разведчик получил ранения. Несмотря на все нормы гуманитарного права тела погибших и раненого бойца боевики отказывались отдавать Украину в течение нескольких дней.

Впоследствии удалось договориться о передаче тел погибших военных – медика и лейтенанта. Судьба же раненого сержанта до сих пор неизвестна.

Украина назвала такую ​​смертельную атаку со стороны России – военным преступлением. Нападение на медика и эвакуационную группу осудили также Евросоюз, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Однако Спецмиссия ОБСЕ в Украине играет в молчанку и никак не объясняет, почему этот случай не отражен в отчете организации.

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Между тем сепаратисты хотят обставить все так, что украинский медик сам подорвался на мине – вскоре после трагедии они выложили видео с камеры, которая якобы была на груди Ильина.

Кроме того, Россия активно перевозит новую спецтехнику к границе Украины и планирует проводит военные учения “Кавказ-2020”. В ответ в Киеве заявили, что проведут параллельно свои маневры совместно с Североатлантическим альянсом.

Однако министр обороны Украины Андрей Таран уверен, что страна-агрессор вряд ли готовится к масштабному военному вторжению. По его мнению, Москва быстрее работает над тем, чтобы подорвать наше государство изнутри.

Об этом может свидетельствовать не только резкое обострение на Донбассе, но и довольно неоднозначные убийства сотрудников специальных органов Украины.

В ночь на среду рядом с детской площадкой на столичной Оболони нашли тело полковника СБУ. В марте 2017 года в результате теракта в Мариуполе погиб полковник контрразведки Александр Хараберюш.

А через несколько месяцев того же года в Киеве взорвали автомобиль с разведчиком Николаем Шаповаловым. Полиция не исключает того, что все эти убийства могли быть заказными.

Между тем переговоры по Донбассу между Украиной и Россией в Минске идут в рабочем режиме. На последней встрече в Беларуси удалось договориться об открытии двух новых контрольно-пропускных пунктов на Луганщине за четыре месяца.