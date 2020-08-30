Індія відмовилася від участі в російських навчаннях Кавказ-2020

Індійські військові не приїдуть у вересні до Росії для участі у стратегічних командно-штабних навчаннях Кавказ-2020.

Про це заявило Міністерство оборони Індії, пояснивши свою відмову пандемією коронавірусу.

Водночас на військові навчання до Росії прибуде контингент із Пакистану, з яким у Індії в минулому році стався збройний конфлікт на кордоні.

Москва, як і раніше, очікує участі в Кавказ-2020 військових із Білорусі, М’янми, Ірану та Пакистану.

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Чи готується Росія до вторгнення в Україну

Україна не бачить загрози наступу Росії в період проведення навчань Кавказ-2020, заявив у липні міністр оборони України Андрій Таран.

У відповідь на маневри російських військ Збройні сили України в останній декаді вересня проведуть навчання Об’єднані зусилля 2020 року, під час яких Генеральний штаб у новій J-структурі перевірить готовність діяти відповідно до стандартів НАТО.