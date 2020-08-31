Путину не выгодна смерть Навального — Акунин

Смертельное отравление оппозиционера Алексея Навального не выгодно для действующего президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил российский писатель Борис Акунин в интервью Le Figaro.

Акунин дружит с Навальным. Он уверен, что за оппозиционером постоянно следили спецслужбы.

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Отравление может быть связано с местными выборами, которые запланированы в РФ 13 сентября.

— Это наиболее уязвимое место путинского режима: у него достаточно полицейских сил для того, чтобы контролировать ситуацию в Москве, но недостаточно для всей России. Вполне возможно, что доза яда была сознательно рассчитана не для того, чтобы убить его, а чтобы навсегда сделать его инвалидом, — считает писатель.

Если Навальный больше не сможет принимать участие в политической жизни России, это станет большой проблемой для оппозиции.

— Но Путину через это станет еще хуже. Самое опасное, что сейчас может произойти для Путина — это появление новых лидеров оппозиции, для которых Навальный станет мучеником, — добавил писатель.

Отравление Навального

Врачи клиники в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный, запросили помощь в военной лаборатории фармацевтики и токсикологии в Мюнхене, которая специализируется на ядах и химическому оружию. Они не могут определить, чем именно был отравлен российский оппозиционер.

20 августа Навального госпитализировали в городе Омск, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание на борту самолета.

За несколько дней, Навального перевезли в немецкую клинику Шарите, где подтвердили версию отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

По состоянию на 28 августа Навальный находится в коме в стабильном состоянии.